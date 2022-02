Trump lança rede social chamada Truth, onde não se pode exagerar nas MAIÚSCULAS

A Truth Social é a resposta do ex-Presidente dos Estados Unidos ao Twitter e ao Facebook, de onde foi expulso em 2021. Promete ser “livre e aberta”, mas as suas condições de utilização também impõem várias restrições aos utilizadores.

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump prepara-se para regressar ao contacto directo com os seus apoiantes através de uma nova rede social chamada Truth (verdade), um ano depois de ter sido expulso do Twitter e do Facebook sob a acusação de incitamento à violência durante a invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021.