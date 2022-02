Burlas, imitações e ilusão de escassez: as possíveis armadilhas da arte NFT

Em Paris, um cirurgião francês enfrenta uma acção judicial depois de tentar vender a radiografia de uma sobrevivente do ataque do Bataclan no começo do ano como um NFT, o processo que passa por registar bens (por norma, obras de arte) em bases de dados online e que pode valer milhares de milhões de euros. Como qualquer área que atrai muito dinheiro, o popular mundo dos NFT está rodeado de crimes, burlas e pessoas à procura de dinheiro fácil. O raio-X, que o cirurgião Emmanuel Masmejean não tinha autorização para divulgar, esteve à venda por mais de 2450 euros durante vários dias na plataforma de arte e “raridades digitais” OpenSea.