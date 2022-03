O que são os NFTs? Podem valer milhões?

Os NFTs agitaram o mercado das artes em 2021, tendo figurado até o primeiro lugar da lista anual da Art Review dos mais poderosos da arte contemporânea. Em Março de 2021, a obra Everydays: The First 5,000 Days, do artista americano Beeple, foi comprada por cerca de 61,1 milhões de euros, pagos na criptomoeda Ethereum. Transformou-se assim numa das mais caras peças de arte de um artista vivo. Mas o que são, afinal os NFTs? Porque é que valem milhões? E porque são, afinal, criticados?

