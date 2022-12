PSD votará contra revisão do regimento se PS não ceder no modelo de debates com Costa

Sociais-democratas avisam que se não houver consenso com os socialistas quanto ao modelo de debates parlamentares com o primeiro-ministro, então o PS deverá ficar isolado na votação final global.

Se o PS não estiver disponível para se aproximar de um consenso acerca do modelo de debates quinzenais, o PSD deverá votar contra as propostas de alteração ao regimento da Assembleia da República. A posição foi anunciada, esta quinta-feira, pelo líder da bancada social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento. O PSD diz ter "uma enorme preocupação com a atitude do PS relativamente à revisão do regimento", nomeadamente no que diz respeito às alterações que os socialistas querem impor no regresso do modelo de debates quinzenais com o primeiro-ministro.

Depois de na última legislatura ter sido o PSD a ajudar o PS a terminar com o modelo de debates quinzenais e a substituí-lo por debates mensais com a alternância entre o primeiro-ministro e membros do executivo em plenário, agora os sociais-democratas argumentam que a existência de uma maioria absoluta deve obrigar a voltar a mudar as regras. No final do encontro do grupo parlamentar social-democrata, Miranda Sarmento assinalou a resistência dos socialistas e afirmou que o PS está "a recusar esse escrutínio".

"Num contexto de maioria absoluta os debates quinzenais são absolutamente quinzenais", afirmou Miranda Sarmento. Para o social-democrata, o modelo de debate proposto pelo PS "reduz de forma significativa a capacidade de escrutínio do Parlamento", uma vez que além de manter a frequência dos debates ao nível mensal (e não quinzenal), o PS quer retirar o formato de pergunta/resposta –modelo este que para Miranda Sarmento "permite "uma dialéctica e uma fiscalização mais forte" – e substitui-lo por uma intervenção de cada partido, com uma utilização contínua do tempo "e, no final, o primeiro-ministro responde apenas e só o que lhe apetece", resume.

Para o líder do grupo parlamentar do PSD, "isso significa que o rolo compressor desta maioria absoluta está a atingir a base do sistema democrático, que é a capacidade de o Parlamento fiscalizar o Governo".

Embora admita que na especialidade possam existir vários pontos da revisão do regimento com votos a favor por parte do PSD, na votação final global a situação muda. "O que nos é transmitido por outros partidos é que estão todos contra esta grave violação de direitos e a forma de funcionar do Parlamento" e que, se o PS apresentar estas propostas, então o PSD votará contra.

Se isso acontecer, notou Miranda Sarmento, há o "risco grave" de as alterações ao regimento serem exclusivamente aprovadas pelo PS, que tem maioria absoluta. A esse propósito, o líder parlamentar relembrou que o projecto de revisão constitucional do PSD propõe que o regimento da Assembleia da República só possa ser alterado por uma maioria de dois terços "para evitar que maiorias absolutas conjunturais alterem a forma de funcionamento do Parlamento".

Confrontado com o facto de o fim dos debates quinzenais ter sido aprovado com os votos a favor do PSD, Miranda Sarmento lembrou que não era deputado na anterior legislatura e que este é "um contexto diferente", admitindo até que numa nova configuração parlamentar, sem maioria absoluta de nenhum partido, o modelo de debates possa voltar a mudar caso o PS insista nas alterações pretendidas. "Todas as alterações que resultem de uma mera maioria absoluta conjuntural são sempre passíveis de serem alteradas", respondeu.

Segundo o calendário parlamentar, o texto da revisão ao regimento deverá ser votado na especialidade na próxima quarta-feira e o texto final global irá a votos no último plenário antes do Natal, na quinta-feira, 22 de Dezembro.

Actualmente, os debates com o Governo realizam-se mensalmente e o primeiro-ministro só tem obrigação de comparecer perante os deputados uma vez a cada dois meses, intercalando com ministros. No actual modelo, cada partido pode dividir o seu tempo em várias perguntas a que António Costa responde de imediato, permitindo várias respostas aos partidos.