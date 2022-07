O PSD pediu o adiamento da revisão do regimento da Assembleia da República por considerar que é preciso “ponderação” sobre a “solução final”. O requerimento apresentado esta sexta-feira de manhã no grupo de trabalho foi aprovado com o voto favorável do PS, o voto contra do Chega e as abstenções do BE, PCP, Iniciativa Liberal, Livre e PAN.