PSD aposta numa revisão constitucional “abrangente” e “diferenciadora”

O PSD vai avançar com uma proposta de revisão constitucional “abrangente” e assente em três eixos prioritários. Ao PÚBLICO, António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD e membro da comissão de preparação da proposta de revisão constitucional, detalhou as três áreas que conduzirão a ambição “realista” e “diferenciadora” do PSD para este processo. Esta quinta-feira, o PSD reúne o seu conselho nacional ao início da noite para apresentar aquela que será a versão mais aproximada da proposta final e que incluirá alguns dos contributos dos parlamentares entretanto recolhidos.