Kendrick Lamar, Rosalía, Pet Shop Boys, Blur e Halsey no Primavera Sound Porto 2023

O festival volta ao Parque da Cidade do Porto para a sua décima edição, que decorre entre 7 e 10 de Junho de 2023.

Kendrick Lamar, Rosalía, Pet Shop Boys, Blur e Halsey​ são os cabeças de cartaz do Primavera Sound Porto 2023. Depois de, no final de Novembro, termos ficado a saber quem vai à versão original de Barcelona e à nova de Madrid, o cartaz da décima edição da variação portuense do festival foi anunciado esta terça-feira ao início da tarde.

O festival, organizado desde 2012, volta ao Parque da Cidade do Porto de 7 a 10 de Junho de 2023. Ao contrário do que acontecia antes, o Primavera Sound deixou de ter o patrocínio da Nos, algo que foi anunciado após a edição deste ano, que teve no público mais de 100 mil pessoas.

Em termos de bilhetes, os passes gerais passaram, com este anúncio do cartaz, de 140 para 170 euros. Os bilhetes diários custam 70 euros.