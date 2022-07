Na noite em que vimos uma extraordinária St. Vincent, tudo conduziu aos Metallica

Não havia como enganar quanto ao acontecimento do dia. Para onde quer que olhássemos, elas encaravam-nos. Contas por alto, em cada duas pessoas, uma levava vestida uma t-shirt dos Metallica – os bravos com The Smiths e Sade estampados no peito eram como que a excepção que confirma a regra. Os Metallica de Kill 'em All e os de Master of Puppets, os Metallica em t-shirt antiga, resgatada ao armário de onde não saía há alguns anos, os Metallica em t-shirt comprada numa das últimas passagens da banda por cá, os Metallica em t-shirt acabada de comprar na tenda do merchandise, os Metallica em emblema cosido ao casaco de ganga, sem mangas, naturalmente, que alguns metaleiros veteranos trouxeram sexta-feira para o Passeio Marítimo de Algés. Foi dos Metallica, inevitavelmente, o terceiro dia de Nos Alive. Cinquenta e cinco mil pessoas, lotação esgotada.