As imagens de uma edição “histórica” do NOS Primavera Sound

A 9.ª edição do festival Primavera Sound, que começou na quinta-feira e terminou no sábado, no Parque da Cidade, no Porto, atraiu mais de 100 mil pessoas, a “maior lotação de sempre”, afirmou a responsável pela Comunicação e Imprensa, Catarina Soares.

Falando numa edição “histórica”, Catarina Soares revelou que 60% do público era estrangeiro e 40% nacional.

O Nos Primavera Sound reuniu, desde quinta-feira, mais de 60 bandas e artistas nacionais e estrangeiros, entre os quais Nick Cave & The Bad Seeds, Tame Impala ou Pavement. Lusa