Das nuvens-coração ao duplo arco-íris, os observadores registam os fenómenos naturais em Portugal

Alguém que testemunhe um fenómeno meteorológico raro, belo, ou simplesmente digno de registo, pode fotografá-lo e partilhar a imagem na plataforma Observar, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que permite “a qualquer cidadão reportar, em tempo quase real, a ocorrência de fenómenos meteorológicos severos que testemunhe”.

Nas últimas semanas, “observadores voluntários” do céu revelaram-nos halos solares, nuvens em forma de coração e duplos arco-íris em diferentes partes de Portugal.

Além de nuvens cujo formato encanta os românticos, nestes registos encontramos ainda cúmulos-nimbos, que são nuvens densas, caracterizadas por um grande desenvolvimento vertical. “Pelo menos parte da região superior é, em regra, lisa, fibrosa ou estriada e quase sempre achatada. A parte superior espraia-se frequentemente em forma de bigorna ou penacho. Por baixo da nuvem, muitas vezes bastante sombria, há frequentemente nuvens baixas esfarrapadas, ligadas ou não a ela, e precipitação”, explica o glossário do IPMA. Em filmes de catástrofes naturais, grandes planos com este tipo de nuvens muitas vezes antecedem a ocorrência de tempestades com trovões, granizos e tornados.

As imagens incluem ainda exemplos de fenómenos ópticos, como os halos e os parélios. Um halo é um anel de luz que rodeia um corpo celeste - o Sol, no caso das imagens aqui representadas, ou da Lua, por exemplo.