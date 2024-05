Há milhares de fiéis em Fátima para celebrar os 107 anos das aparições

Milhares de peregrinos começaram a chegar ao santuário de Fátima esta manhã, vindos de vários pontos do país. A peregrinação segue o tema do ano no santuário de Fátima, "Chamados ao Encontro", que, segundo o reitor do templo mariano, padre Carlos Cabecinhas, apela para um ano de oração em preparação para o Jubileu de 2025.

Crentes de todo o mundo encontraram-se na Cova da Iria para assinalar os 107 anos da aparição da Virgem Maria aos três pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco.

As cerimónias começaram às 21h30, com a recitação do rosário e a procissão das velas, seguidas da celebração da Palavra, no altar do recinto, presidida pelo cardeal Juan José Omella.

Segue-se uma noite de vigília de oração, que antecede a procissão eucarística das 7h de segunda-feira, seguida de recitação do rosário e missa internacional, que tem início às 10h, terminando com a tradicional procissão do Adeus.