Primavera Sound. A máquina sónica dos Black Midi não precisou das luzes dos Tame Impala para funcionar

No arranque do Nos Primavera Sound, da sombra de Nick Cave saíram os Black Midi, que conseguiram arrastar uma base de fãs solida para o seu palco, enquanto o músico australiano ainda tocava.

A música ao vivo para grandes massas regressou nesta quinta-feira ao Parque da Cidade, depois de dois anos de pausa forçada pela pandemia, e foi recebida pelo sol e por uma noite de temperatura amena. O Nos Primavera Sound está outra vez no Porto, dividido em três actos – o primeiro já está concluído –, com algumas filas de espera, mas sem as dores sentidas em Barcelona, onde o público e o staff tiveram motivos para queixas maiores. Por cá, não houve razões para que o foco de quem lá foi não estivesse virado apenas para os cinco palcos espalhados por um recinto que sofreu algumas alterações, mas sem impacto suficiente para confundir quem já conhece os cantos à casa.