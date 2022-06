Um electrizante Nick Cave na maior enchente de sempre do Primavera

Percebia-se ao final do dia que iria ser uma enchente daquelas. E foi. Havia ansiedade pelo regresso dos festivais ao ar livre, para multidões, sem máscaras. E um chamariz chamado Nick Cave. E o Nos Primavera Sound do primeiro dia registou a maior afluência de sempre, se tivermos em atenção que a configuração espacial não permite ir muito mais além. Os números oficiais falam de 35 mil pessoas na noite que teve também Tame Impala como grande atractivo. Pareciam ser mais, até porque o espaço do Parque da Cidade sofreu algumas alterações, com nova entrada e posicionamento do palco mais próximo desta, ladeado por bancadas. E, claro, ouviram-se queixas, com filas para beber, comer e acesso a casas de banho. Tudo ordeiro e sem problemas. Mas com muita exasperação.