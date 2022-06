Primavera Sound. A máquina sónica dos Black Midi não precisou das luzes dos Tame Impala para funcionar

No arranque do Nos Primavera Sound, da sombra de Nick Cave saíram os Black Midi, que conseguiram arrastar uma base de fãs solida para o seu palco, enquanto o músico australiano ainda tocava.

A música ao vivo para grandes massas regressou nesta quinta-feira ao Parque da Cidade, depois de dois anos de pausa forçada pela pandemia, e foi recebida pelo sol e por uma noite de temperatura amena. O Nos Primavera Sound está outra vez no Porto, dividido em três actos – o primeiro já está concluído –, com algumas filas de espera, mas sem as dores sentidas em Barcelona, onde o público e o staff tiveram motivos para queixas maiores. Por cá, não houve razões para que o foco de quem lá foi não estivesse virado apenas para os cinco palcos espalhados por um recinto que sofreu algumas alterações, mas sem impacto suficiente para confundir quem já conhece os cantos à casa.

Num arranque em que Nick Cave — que também já conhece muito bem as medidas do palco grande deste festival — naturalmente orientou todas as atenções para si e para os seus Bad Seeds, várias vezes justificou-se dar uma oportunidade ao resto do alinhamento, do qual faziam parte os Black Midi, ainda em processo de ascensão (meteórica), ou os segundos cabeças-de-cartaz Tame Impala, a passar por uma fase de transformação que pode causar alguma confusão aos fãs mais antigos.

Não nos cansamos de repetir que os Black Midi são uma máquina rock 2.0. Em 2018, o Mucho Flow, em Guimarães, apresentou-os a Portugal ainda sem qualquer álbum gravado. No ano seguinte, quais conquistadores, já ocupavam o segundo palco do Vodafone Paredes de Coura, dessa vez com álbum de estreia, Schlagenheim, para apresentarem a uma plateia muito mais vasta. Agora, já com mais um trabalho gravado, Cavalcade (2021), estiveram no Primavera Sound.

Não há dúvidas de que o seu math rock, cada vez menos noise, mesclado com jazz e tudo aquilo que o trio fixo composto por Cameron Picton (baixo e voz), Geordie Greep (guitarra e voz) e Morgan Simpson (bateria) quiser acrescentar, já tratou de encontrar uma base sólida de seguidores. Subiram ao palco Binance, quando, ali ao lado, Nick Cave ia apenas a meio da sua actuação. Mas, ainda antes de os londrinos soltarem o primeiro acorde, já eram muitos os que tentavam guardar um lugar o mais próximo das grades possível.

Foto Black Midi Tiago lopes

Vieram com Seth Evans, a assumir os teclados, e construíram em palco, ao longo da actuação, uma máquina sónica feita à base de peças rítmicas frenéticas e intricadas, onde não cabe mais um parafuso. Daqui a um mês lançam novo álbum, Hellfire. Desejamos-lhes toda a sorte de que precisam para se conseguirem superar.

A encruzilhada Tame Impala

Já mais tarde, os Tame Impala tiveram a missão difícil de ocupar o mesmo palco por onde Nick Cave tinha passado há muito pouco tempo. A banda conterrânea do músico australiano tentou fazer esquecer o que se tinha passado antes, recorrendo a um jogo de luzes que muitas vezes engolia a som da banda e o remetia para segundo plano.

Foto Tame Impala Tiago lopes

O grupo liderado por Kevin Parker chegou a 2022 com quatro álbuns de estúdio e com um problema identitário por resolver. O fascínio mais recente de Parker por sintetizadores fê-lo esquecer as guitarras, que foram essenciais para a construção do rock psicadélico do início de carreira, agora muitas vezes trocado por texturas mais próximas até do funk. Ao longo do alinhamento, essa mistura passa a sensação de que, em vez de uma, estão duas bandas em palco. Falta saber qual das duas ganhará mais espaço no futuro.

Ainda durante a tarde, os Penelope Isles levaram ao Binance o seu indie rock feito para dias de muita luz, como o que estava, e a cantautora, também australiana, Stella Donnelly, levou ao Palco Nos a paz necessária para se poder aguentar um dia grande, feito também do synth-pop de Sky Ferreira e da melancolia dos Cigarettes After Sex. O arranque foi feito ao som do rock psicadélico dos espanhóis Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que, quando terminaram de tocar, libertaram o público que os portugueses Throes + The Shine precisavam de ter à frente do seu palco para cumprirem com sucesso a sua festa de rock e kuduro.