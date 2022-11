Blur vão juntar-se de novo, mas só para um concerto em Wembley

Os Blur vão voltar a juntar-se em 2023, mas (clímax logo seguido de anticlímax...) apenas para um concerto sem sequência. Será a 8 de Julho, no estádio de Wembley, em Londres, e o motivo é de festa: celebrar-se-ão então os 35 anos da formação da banda, que viria a estrear-se mais tarde com o álbum Leisure, datado de 1993.

Blur, Wembley Stadium ??

8th July 2023



Tickets on sale 10am (GMT) Friday 18th Novemberhttps://t.co/pVoIxia1PP pic.twitter.com/xVomuUnQtt — blur (@blurofficial) November 14, 2022

A formação composta por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree já não se reunia desde 2015, altura em que passou por Portugal para uma actuação no Festival Super Bock Super Rock. “Nós adoramos tocar estas canções, e já estava na altura de o fazermos outra vez”, disse Damon Albarn, o vocalista, em comunicado. “Estou realmente ansioso por voltar a tocar de novo com os meus manos dos Blur e revisitar todas aquelas canções incríveis”, disse por sua vez Graham Coxon, o guitarrista.

Embora a banda esteja em pousio desde esse ano em que se reuniram não só para pôr a render a discografia antiga, mas também para gravar um álbum novo, o aclamado The Magic Whip, Damon Albarn continua a desmultiplicar-se em projectos. O ano de 2022, passou-o quase ininterruptamente em digressão, ora a solo, com o álbum The Nearer The Fountain, More Pure The Stream, ora com os Gorillaz. O Nos Primavera Sound, no Porto, foi um dos festivais que receberam a visita da banda que Albarn fundou com o ilustrador James Hewlett, nove anos depois de ter acolhido uma anterior reunião dos Blur.

A abrir o concerto da banda britânica estarão o rapper Slowthai, protagonista de um dos mais viciantes temas do último disco dos Gorillaz, Song Machine, lançado em Outubro de 2020, em plena pandemia, e ainda os projectos Self Esteem e Jockstrap.

Os bilhetes para o concerto estarão em pré-venda a partir das 10h da manhã desta quarta-feira, dia 16. Os interessados em obter ingressos deverão registar-se no site https://www.blur.co.uk/wembley/​ até às 17h de dia 15.

A venda normal de bilhetes terá início na sexta-feira, dia 18.