O magnífico concerto-videoclip-instagram de Rosalía

No primeiro de dois concertos de regresso a Portugal, a cantora espanhola apresentou-se no Altice Forum, em Braga. E juntou público português e espanhol num excelente concerto.

Rosalía olha-nos nos olhos e seduz-nos descaradamente. Na verdade, Rosalía vira as costas ao público e seduz a câmara que tem pela frente num olhar lascivo, como se concentrasse toda a sua libido naquele momento e naquele esgar. É um gesto de sedução estratégica, repetido todas as noites no mesmo instante e previsto no guião do concerto da digressão de Motomami, de quem tem plena consciência de estar a capturar o público na sua teia através de um ecrã – mesmo que, neste momento, o seu público esteja mesmo ali, escassas dezenas de metros atrás de si. Esses segundos que acontecem nos primeiros segundos de La fama, antes de colocar uns óculos escuros e se colocar diante dos bailarinos prostrados a seus pés em adoração, hão-de ter outras pequenas réplicas ao longo da actuação. Mas este é, talvez, o trecho em que Rosalía mais carrega nessa tecla da sedução.