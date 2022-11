Vai um gelado de aguardente para aquecer? Este é Alvarinho

Aguardente rima com gelado? A resposta é sim — principalmente tendo em conta que por aqui já provámos gelados de queijo Serra da Estrela e de banana da Madeira, gelado de pastel de nata e gelados com sabor a coisas ainda mais estranhas.

Um gelado de aguardente não é inédito, mas agora vem aí um que enaltece a casta Alvarinho. Do “casamento” entre a gelataria portuense Neveiros e a marca de vinhos de Melgaço Dona Paterna nasce esta criação, que será estreada na Festa do Espumante de Melgaço, que decorre de 25 a 27 de Novembro.

O resultado é uma fusão entre o doce do gelado e o sabor da aguardente vínica de Alvarinho, a Dona Paterna XO. Assim, o gelado, ainda guardado em segredo, conta com três ingredientes base: leite, açúcar e aguardente, “na sua forma artesanal e natural”, anuncia-se em comunicado.

“É um gelado requintado, como a aguardente que lhe dá forma. Uma simplicidade com explosão de sabores”, garante a Neveiros.

O gelado de Alvarinho Dona Paterna nasce da vontade da marca em “inovar” e “apostar em novos segmentos”. Recorde-se que, no início deste ano, a marca de Melgaço arriscou, em parceria com uma produtora local (Elisangela Castro, da Sabor do Céu), a criação de um ovo da Páscoa com aguardente Dona Paterna e de bombons de Alvarinho Dona Paterna.

Foto A aguardente de Alvarinho Dona Paterna XO DR

“O Alvarinho é muito versátil. Conseguimos com ele criar experiências sem que a autenticidade do seu sabor se perca. A aposta da nossa marca em novos produtos. é uma forma de potenciarmos ainda mais o valor desta nossa casta, o Alvarinho”, justifica o produtor da Dona Paterna, Carlos Codesso. “Mesmo os mais cépticos" ou "quem não aprecia” aguardente “não irão ficar indiferentes a este gelado”, garante-se. Um gelado com carácter”, sublinha.

Localizada na sub-região da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, a de Monção e Melgaço, a adega Dona Paterna situa-se na Quinta da Carvalheira, no centro da freguesia de Paderne, Melgaço.