Os “melhores pizzaiolos do mundo” foram às compras ao Mercado do Bolhão

Os 14 pizzaiolos que vão competir no World Stars Pizza & Port Wine, no Porto, foram ao mercado comprar ingredientes para pizzas pensadas para harmonizarem com vinho do Porto e do Douro.

O renovado Mercado do Bolhão, reaberto recentemente, recebeu visitas especiais: na segunda-feira, alguns dos melhores pizzaiolos do mundo foram às compras a este ícone do Porto, preparando-se para o evento que os vai juntar numa noite especial no Palácio da Bolsa: o World Stars Pizza & Port Wine, esta quarta-feira, onde a pizza e o vinho do Porto (e vinhos da região) se vão harmonizar.

A chegada dos “verdadeiros artistas” da pizza não passou despercebida. Até esse momento, o ambiente estava sereno, talvez consequência do dia encoberto. Mas, por volta das 9h30, os 14 pizzaiolos fizeram a sua entrada. E à grande e com estilo: todos vestidos de igual, do calçado ao boné, prontos a conseguirem todos ingredientes de que precisavam.

Pizzaiolos às compras no Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO Pizzaiolos às compras no Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO Pizzaiolos às compras no Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO Pizzaiolos às compras no Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO Pizzaiolos às compras no Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO Pizzaiolos às compras no Mercado do Bolhão Pizzaiolos às compras no Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO Fotogaleria Pizzaiolos às compras no Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO

O Bolhão foi o escolhido porque, como diz Antonio Mezzero, mestre das pizzas e impulsionador do evento, já em segunda edição, é um “mundo da alimentação”​. “É tudo fresco e com qualidade”, garante. Assim, os participantes tinham uma hora para percorrerem o mercado e comprarem os ingredientes “especiais” para conseguirem superar o “difícil desafio” de harmonizar as pizzas os vinhos.

Entre telefonemas, deambulações entre as diferentes bancas e pesquisas no tradutor, os cozinheiros começaram as compras. Pedro Almeida, o pizzaiolo que representa Portugal na competição, antecipa alguns dos ingredientes que idealizou para a sua pizza: “comprei frutos secos, grão-de-bico, produtos da nossa terra”. Apesar de não querer revelar todos os “segredos”, refere que a “primeira pizza vai levar queijo da serra, presunto e figos”, querendo representar o país a partir da escolha dos ingredientes.

As compras dos "artistas" da pizza pelo Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO As compras dos "artistas" da pizza pelo Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO Fotogaleria As compras dos "artistas" da pizza pelo Mercado do Bolhão ADRIANO MIRANDA / PUBLICO

Já Takumi Tachikawa, o concorrente japonês, usará nas suas confecções “bacalhau” e “funcho'’, enquanto Ali Chahrour, da Suécia, traz “carne de rena fumada do Norte da Suécia”, e “um queijo especial” sueco, mas acrescenta-lhes “cogumelos cantarelos” ou “coentros”.

Após terem estado uma hora no mercado, e terem comprado os ingredientes, os participantes do World Stars Pizza & Port Wine, tiveram tempo ainda para um passeio, com passagens pelo World of Wine e Museu da Misericórdia, além de apreciarem as boas vistas das pontes.

Ao final do dia, os participantes visitaram o restaurante de Antonio Mezzero, situado em Matosinhos e que foi o primeiro em Portugal a conquistar a chamada “estrela Michelin” das pizzas, para realizarem os testes de harmonização vínica, acompanhados pelos enólogos representantes dos diferentes vinhos.

Aqui, o grupo, com todos os profissionais já com a sua jaleca, ficou a conhecer os vinhos seleccionados para o evento, sendo cada um acompanhado pelo “seu” enólogo. Logo de seguida, os “artistas” foram cozinhar as pizzas com os ingredientes adquiridos no Bolhão, para as devidas provas de harmonização.

A harmonização dos vinhos com a pizza no restaurante de Antonio Mezzero, em Matosinhos Miguel Oliveira A harmonização dos vinhos com a pizza no restaurante de Antonio Mezzero, em Matosinhos Miguel Oliveira Fotogaleria A harmonização dos vinhos com a pizza no restaurante de Antonio Mezzero, em Matosinhos Miguel Oliveira

Maria Serpa Pimentel, enóloga e directora de enologia na Quinta da Pacheca, ficou responsável pela colaboração com o pizzaiolo alemão Tobias Kühnle. Para acompanhar as suas criações gastronómicas, trouxe vinhos que tanto irão “dar ênfase” ao vinho como à pizza. Para exemplificar a conjunção, recordou a prova da primeira edição, que ocorreu em 2018. Na altura, colaborou com o participante búlgaro que utilizou água de rosas na massa e, para que os sabores “casassem”, optou-se por um vinho da casta da Touriga Nacional.

Já o enólogo e produtor de vinhos Tiago Alves de Sousa faz dupla com o concorrente colombiano. Giovanni Hernandez, seleccionou “elementos que não são fáceis de harmonizar”, o que tornou algo mais complicado encontrar “pontos de convergência” entre vinhos e pizza. No entanto, o enólogo garante que será “inesperado”, mas que “vai marcar”.

A confecção e prova das pizzas no restaurante de Antonio Mezzero, em Matosinhos Miguel Oliveira A confecção e prova das pizzas no restaurante de Antonio Mezzero, em Matosinhos Miguel Oliveira A confecção e prova das pizzas no restaurante de Antonio Mezzero, em Matosinhos Miguel Oliveira A confecção e prova das pizzas no restaurante de Antonio Mezzero, em Matosinhos Miguel Oliveira Fotogaleria A confecção e prova das pizzas no restaurante de Antonio Mezzero, em Matosinhos Miguel Oliveira

Esta quarta-feira, decorrerá a competição e desta sairão os vencedores do segundo World Stars Pizza & Port Wine, que pretende afirmar-se como um verdadeiro “campeonato mundial” de pizzaiolos.