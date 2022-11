Porto recebe os melhores “artistas” da pizza no World Stars Pizza & Port Wine

São os melhores do mundo, são pizzaiolos mas Antonio Mezzero chama-lhes “artistas”. São 14 e vêm todos de países diferentes, só um é português, para competir no World Stars Pizza & Port Wine, na próxima quarta-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto. Há mais categorias, mas na génese deste evento que vai na segunda edição e pretende afirmar-se como “o campeonato mundial” de pizzaiolos está a crença de que pizza e vinho do Porto casam na perfeição.

Mezzero nasceu em Nápoles mas já tem “Portugal e os portugueses” no coração. É o grande impulsionador da competição, a que se associaram o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, a autarquia portuense e 13 produtores de vinhos da região. Cada uma dessas marcas patrocina um pizzaiolo e competirá ao seu lado. As equipas foram encontradas num sorteio que decorreu há um mês na Niepoort.

Pedro Almeida (Portugal, Burmester), Takumi Tachikawa (Japão, Quinta das Lamelas), Gianni Calaon (Itália, Sandeman e Casa Ferreirinha — Sogrape), Will Grant (EUA, Poças), Eric Riem (França, Casa Ferreirinha), Ali Chahrour (Suécia, Quinta do Vesúvio), Tobias Kühnle (Alemanha, Quinta da Pacheca), Giovani Hernandez (Colômbia, Alves de Sousa), António Martos (Espanha, Altano e Graham’s — Symington Family Estates), Jaqueson Dichof (Brasil, Ramos Pinto), Pablo Gil (Argentina, Niepoort), John Lanzafame (Austrália, Wine & Soul), Wilhelm Rodrigues (Porto Rico, Quinta do Vallado) e Goran Abramovic (Sérvia, Niepoort) vão competir nas “categorias Vinho do Douro, Arte do Pizzaiolo e Vinho do Porto, a mais difícil”, explicou, ao Terroir, Antonio Mezzero.

Foto Antonio Mezzero é o impulsionador do World Stars Pizza & Port Wine. Miguel Oliveira

Dos 14 concorrentes, serão seleccionados sete para passar à fase final e serão premiados os primeiros três classificados de cada categoria. Do júri, presidido por Bento Amaral, fazem parte chefs portugueses como Hélio Loureiro e Pedro Lemos e um senhor da pizza em Itália, Antonio Starita, de 80 anos, dono da famosa pizzaria napolitana que nos idos de 1954 recebeu Sofia Loren e as filmagens de O Ouro de Nápoles, de Vittorio De Sica.

“Não é uma pizza normal que harmoniza bem com o vinho do Porto. É praticamente um prato [estrela] Michelin em cima de uma pizza. Isso é que harmoniza com o vinho do Porto”, partilha o italiano, que se recorda de “há dois, três anos”, o vinho do Porto ainda ser visto pelo consumidor comum “como vinho de sobremesa”. “Depois veio o Porto tónico e começaram a pensar nele como aperitivo. Então, porque não à refeição?”

De facto, porque não? Mas não foi essa a pergunta que Bento Amaral, então provador no IVDP, colocou em silêncio quando Mezzero lhe apresentou a sua ideia. Foi mais: “Como é que me vou safar desta?” A associação era estranha. Mas Bento Amaral explica: “Depois fomos provar umas pizzas e vinho do Porto à pizzaria do Antonio e eu achei que resultava”.

Estavam lançadas as sementes do evento que leva os melhores dos melhores já este fim-de-semana ao Porto. “Vêm três dias antes, vão juntar-se a jornalistas internacionais. Vamos levá-los a ver o Porto, a fazer compras no [Mercado do] Bolhão, a visitar as caves de vinho do Porto”, conta Antonio Mezzero. Na sua pizzaria, em Matosinhos, o grupo internacional testará ingredientes e as próprias harmonizações, num momento em que também estarão presentes os enólogos responsáveis pelos vinhos.

Desengane-se quem pensa em cogumelos ou fiambre. Serão sempre “pizzas gourmet”, com “ingredientes especiais”, trabalhados por “artistas": “carne, peixe, legumes, ingredientes curados, um presunto de porco preto, um queijo cabra com cura de 12 meses, um camarão da costa”, exemplifica Mezzero.

Bento Amaral corrobora: “da última vez [e na primeira edição, em 2018, o evento chamava-se All Stars Pizza Antonio Mezzero Trophy], foi extraordinário o que se conseguiu em termos de harmonização, com harmonizações com vinho do Porto para mim surpreendentes”.

A parceria de António Mezzero com o IVDP começou em 2017. “Quis fazer um casamento e juntar a rainha de Itália, a pizza, com o rei de Portugal, que é o vinho do Porto”, recorda. Mas a história no Grande Porto deste italiano que vive de “emoções” começou antes. A sua pizzaria, em Matosinhos, abrira em 2011. Em 2013, dava nas vistas a pizza de cinco metros que confeccionou para as comemorações dos 250 anos da Torre dos Clérigos. Nos dois anos que se seguiram, fundou o campeonato português de pizzas e a selecção portuguesa de pizzaiolos.

Este World Stars Pizza & Port Wine, que tem vindo a receber atenção por parte dos media de países como a Colômbia, Argentina ou Sérvia, vai realizar-se de dois em dois anos e quer afirmar-se como a melhor competição do género no mundo, à frente de outros concursos mundiais já estabelecidos e reputados — Nápoles, Parma e Los Angeles —, onde competem “900 a 1000 pizzaiolos”.

​"Para o António Mezzero e para os italianos, este será o verdadeiro campeonato mundial. Vamos buscar os melhores artistas da pizza. Os melhores pizzaiolos do mundo para mim são os que vão estar dia 16 no Palácio da Bolsa”. Palavra do próprio.