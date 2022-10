Kevin Spacey ilibado em caso de abuso sexual

Kevin Spacey foi esta quinta-feira ilibado de uma queixa de abuso sexual a Anthony Rapp, depois de os jurados de Manhattan terem considerado que o acusador não conseguiu provar que o actor tinha agredido sexualmente Rapp quando este tinha 14 anos.

O veredicto seguiu-se a um julgamento de três semanas no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova Iorque, e chegou cerca de duas horas depois de os jurados terem começado a deliberar.

Anthony Rapp, agora com 50 anos, alegou que Spacey se colocou em cima dele e lhe colocou a mão na virilha até Rapp se conseguir libertar. Spacey negou a acusação e afirmou que os dois nunca estiveram sozinhos.

Durante as alegações finais, o advogado de Rapp apelou aos jurados para não acreditarem na versão de Spacey sobre os acontecimentos. “É incoerente. Não é digno da vossa confiança”, declarou Richard Steigman, citando o que afirmou serem lacunas na memória de Spacey e mudanças na recordação do que aconteceu.

Steigman recusou comentar o veredicto. Já a advogada de Spacey, Jennifer Keller, afirmou durante os argumentos finais que a história de Rapp era uma invenção e apresentou um conjunto de teorias sobre o porquê deste ter mentido, incluindo um desejo de atenção ou ciúmes do sucesso de Spacey.

“O Sr. Rapp está a receber mais atenção neste julgamento do que em toda a sua vida de actor”, acrescentou a advogada.

Kevin Spacey venceu dois Óscares pelos papéis em American Beauty e The Usual Suspects, mas a carreira terminou depois de mais de 20 homens o acusarem de má conduta sexual.

A Netflix retirou-o da série de drama político House of Cards, da qual era protagonista, e Christopher Plummer substituiu-o no papel de J. Paul Getty em All the Money in the World semanas antes do lançamento do filme em 2017.

Spacey enfrenta ainda um julgamento criminal em Londres no próximo ano, depois de se ter declarado inocente em cinco acusações de ofensa sexual por alegadas agressões entre 2005 e 2013.​