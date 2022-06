Kevin Spacey saiu em liberdade do tribunal, mas voltará a Londres para ser ouvido a 14 de Julho

O juiz fixou uma caução ao actor e ex-director do Old Vic, que voltou a negar, através do seu advogado, as cinco acusações de agressão sexual pelas quais vai ser julgado.

Kevin Spacey compareceu esta manhã num tribunal londrino para começar a responder pelos cinco crimes de agressão sexual de que está acusado, tendo saído em liberdade sob caução. O actor e ex-director do Old Vic, que foi recebido por um batalhão de jornalistas e fotógrafos à porta do Tribunal de Magistrados de Westminster mas falou apenas para confirmar nome, data de nascimento e local de residência, terá de voltar a tribunal a 14 de Julho.

Através do seu advogado, Kevin Spacey voltou a negar “categoricamente” as acusações que a Procuradoria britânica considerou matéria para julgamento, e que dizem respeito a actos ocorridos entre Março de 2005 e Abril de 2013. Em causa, segundo a Polícia Metropolitana de Londres, citada pela CNN, estão dois alegados incidentes que terão tido lugar em Londres em 2005 e cuja vítima terá hoje cerca de 40 anos; os outros queixosos, actualmente com cerca de 30 anos, relatam situações ocorridas em 2008 e 2013.

No mês passado, o processo contra Kevin Spacey passou a incluir também uma queixa mais grave de sexo com penetração sem consentimento, lembra a Reuters. A situação estará relacionada com o incidente de 2013, ocorrido em Gloucester.

Se for considerado culpado de algum dos crimes de agressão sexual de que está acusado, o actor pode vir a ser punido com pena de prisão até seis meses. Já a moldura penal prevista para o crime de sexo não consentido vai, no limite, até à prisão perpétua.

“O sr. Spacey nega categoricamente toda e qualquer actividade criminosa”, reiterou na audiência desta manhã o seu advogado de defesa, Patrick Gibbs, também citado pela Reuters. O actor norte-americano de 62 anos, lembrou Gibbs, respondeu a todas acusações durante o período de inquérito e cooperou totalmente com a investigação, iniciada em 2017.

As medidas fixadas pelo tribunal permitirão a Spacey continuar a trabalhar nos Estados Unidos nos intervalos entre as sessões do julgamento. A defesa argumentou que o actor tem compromissos de trabalho e que necessita também de manter o contacto regular com a sua família e o seu cão de nove anos.

Em tempos uma das estrelas mais requisitadas de Hollywood, Kevin Spacey recebeu em 2000 o Óscar de Melhor Actor pelo seu papel em Beleza Americana, de Sam Mendes, e o de Melhor Actor Secundário por Os Suspeitos do Costume. Após as denúncias de abuso e agressão sexual que começaram a vir a público em 2017, o actor viu-se afastado da série House of Cards e acabou também por ser excluído do filme Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott.