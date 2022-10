MeToo: Kevin Spacey retira desculpas e acusadora de Danny Masterson pensou “que ia morrer”

No mês em que se assinalam cinco anos do movimento #MeToo, que gerou uma onda de denúncias sobre assédio sexual mundo fora, coincidem esta semana três julgamentos e uma nova acusação contra figuras de proa de Hollywood. Dois desses julgamentos envolvem a Igreja da Cientologia — o do realizador Paul Haggis e o do actor Danny Masterson — e no terceiro o actor Kevin Spacey fez inversão de marcha e retirou o pedido de desculpas feito em 2017 pelo envolvimento com o então adolescente Anthony Rapp, negando afinal qualquer agressão sexual. Entretanto, a actriz Anna Faris acusou o realizador Ivan Reitman de comportamento abusivo nas filmagens de A Minha Super Ex (2006).