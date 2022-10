Weinstein volta a tribunal. #MeToo faz cinco anos e é tempo de balanço

Foi há cinco anos e cinco dias que o nome de Harvey Weinstein passou a ser mais do que sinónimo de Midas de Hollywood, produtor e distribuidor que, como assinala a agência Associated Press, “reinava” em Los Angeles. Esta segunda-feira, Harvey Weinstein volta a ser julgado por crimes sexuais, diferentes daqueles que o fazem já cumprir uma pena de 23 anos de prisão por violação e agressão sexual em Nova Iorque. É uma espécie de negro assinalar do 5.º aniversário do eclodir do movimento #MeToo, em que o recluso enfrenta agora 11 acusações por ataques a cinco mulheres entre 2004 e 2013.