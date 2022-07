Kevin Spacey declara-se inocente mas vai ser julgado por crimes sexuais em Junho de 2023

O actor Kevin Spacey, vencedor de um Óscar de Melhor Actor e de um Óscar de Melhor Actor Secundário, declarou-se esta manhã inocente dos crimes de agressão sexual ocorridos há quase duas décadas de que está acusado, e que serão julgados a 6 de Junho do próximo ano.

Spacey é acusado de cinco crimes que terão ocorrido no Reino Unido entre Março de 2005 e Abril de 2013: quatro de agressão sexual envolvendo toque, e uma acusação mais séria de actividade sexual com penetração não consentida. Segundo a acusação, o actor obrigou um homem a fazer-lhe sexo oral.

Presente esta manhã no tribunal central criminal de Old Bailey, em Londres, Kevin Spacey respondeu em voz clara e audível “inocente” a cada uma das acusações com que foi confrontado.

De óculos e fato azul claro, permaneceu impassível no banco dos réus durante a audiência de 20 minutos.

“Obrigado, meu Deus”, disse ao juiz no final da audiência. O tribunal não determinou quaisquer medidas de coacção.

Se for condenado por agressão sexual, Spacey pode ter de vir a cumprir uma pena de seis meses de prisão ou ficar sujeito ao pagamento de uma multa sem limite pecuniário. A moldura penal do crime mais grave de que é acusado prevê pena de prisão perpétua.

De acordo com a polícia, os crimes terão ocorrido entre Março de 2005 e Abril de 2013: quatro na capital do país e um em Gloucester. As vítimas são u um homem cuja idade ronda actualmente os 40 anos e dois homens que hoje andarão pelos 30.

Em tempos uma das maiores estrelas de Hollywood, Kevin Spacey praticamente desapareceu do espaço público desde que há cinco anos foi acusado de má conduta sexual nos Estados Unidos.

O actor de 62 anos, que ganhou o Óscar de Melhor Actor por Beleza Americana e o de Melhor Actor Secundário por Os Suspeitos do Costume, foi afastado da série House of Cards e do filme Todo o Dinheiro do Mundo na sequência dessas primeiras acusações.