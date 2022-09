Casa do Padeiro, na Pontinha, tem o melhor pastel de nata da região de Lisboa

É na Casa do Padeiro que se pode provar “a nata da nata”: a pastelaria da Pontinha vence, pela primeira vez, o concurso “O Melhor Pastel de Nata” da região de Lisboa, cujos resultados foram divulgados esta segunda-feira no Congresso dos Cozinheiros, a decorrer no Nirvana Studios, em Oeiras. Nos restantes lugares do pódio, repetem-se os premiados da última edição: a Aloma, do bairro lisboeta de Campo de Ourique, e a Patyanne, de Castanheira do Ribatejo, voltam a ficar em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O concurso foi fundado em 2009 pelo jornalista Vicente Themudo de Castro e “desde muito cedo” apoiado pelo gastrónomo Virgílio Gomes, refere o site. A competição pelo melhor pastel de nata é aberta a espaços com fabrico próprio e local de venda na Área Metropolitana de Lisboa. A disputar a final desta 13.ª edição estavam a Casa do Padeiro (Pontinha), Casa do Preto (Sintra), Choupanna Café (Lisboa), Padaria da Né (Damaia, vencedora no ano passado), Aloma (Lisboa), Estrela Dourada (Lisboa), Fidalgo's (Moita), Fim de Século (Lisboa), Pão de Mel (Forte da Casa), Patyanne (Castanheira do Ribatejo), Viriato (Ramada) e Santa Coina Confeitaria (Coina).