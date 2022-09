Fatmata Binta apresenta em Portugal a cozinha nómada da tribo Fulani

A 18.ª edição do Congresso dos Cozinheiros, que acontece nos dias 25 e 26 em Oeiras, tem a Conexão Africana como tema. Este “é o momento” da cozinha africana, diz o organizador, Paulo Amado.

O mundo da gastronomia, sempre em busca de novidades, centrou as suas atenções na mais inesperada das cozinhas: a da tribo nómada africana dos Fulani. Não foi por acaso, como se imagina. É o resultado do trabalho de Fatmata Binta, uma jovem cozinheira fulani, nascida há 37 anos na Serra Leoa, que hoje vive em Acra, no Gana, e que estará em Portugal para o 18.º Congresso dos Cozinheiros, que se realiza nos dias 25 e 26 de Setembro nos Nirvana Studios, em Oeiras.