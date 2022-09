Em prova: Não beberás brancos com menos de cinco anos de vida

Aos poucos, os enófilos livram-se dos preconceitos. Quando se fala em Vinhos Verdes com potencial de guarda, só se pensa em alvarinho (por vezes em loureiro, vá), mas a realidade é que um branco desta região, bem feito e com um rol castas diferenciadas, pode viver bem em garrafa. Aqui ficam algumas sugestões entre as colheitas de 2010 e 2019.

Sérgio Rebelo é professor de Finanças Internacionais na Kellogg School of Management (Chicago) e tem um currículo que exige fôlego para o ler na totalidade. Ele e a mulher – a Zé – passam muito tempo em testes na cozinha. Quando estão na Lourinhã, no Verão, a casa deles abre-se aos amigos que levam as coisas da comida a sério. E quando dizemos a sério é mesmo a sério, porque nada se prova na fabulosa sala daquela casa sem um devido enquadramento histórico.

Faz agora um ano que, num dos jantares entre amigos, coube a Manuel Malfeito Ferreira, professor no Instituto Superior de Agronomia, seleccionar e dissertar sobre os vinhos brancos que combinariam com as criações da Zé e do Sérgio. Como à mesa estavam convidados que também levam a sério estas coisas, decidiu-se que os vinhos seriam todos provados às cegas – o que é um belíssimo princípio.

Não temos espaço para relatar em detalhe o que se passou no serão, mas, para resumir, havia em quem dissesse que certos vinhos eram da Borgonha, de Sancerre ou até da Alsácia, com um pé no outro lado da fronteira alemã. É verdade que uma ou outra pessoa dizia que este vinho podia ser da Bairrada e aquele do Dão ou da Beira Interior, mas, grosso modo, só se pensava em coisas estrangeiras. No final do jantar, quando Manuel Malfeito Ferreira trouxe as garrafas para a mesa, toda a gente ficou de queixo caído porque, primeiro, todos os vinhos eram portugueses e, segundo, tinham idades que variavam entre os 10 e os 20 anos. Sim, eram vinhos brancos portugueses misteriosos, de diferentes regiões, cheios de vida e desafiantes na ligação com a comida.

Um todo-o-terreno à mesa

Para aqueles que provam vinhos de forma profissional, nada disso é novo, mas desde então ficou-nos no espírito a ideia de explorar o título deste artigo. Não queremos ofender as convicções religiosas dos católicos (nem podíamos, porque o vinho é um elemento importante na eucaristia), mas quase apetece dizer que a obrigatoriedade de beber brancos só a partir do quinto ano do nascimento do vinho devia ser o 11.º mandamento da lei de Deus. Não estamos apenas a pensar nos brancos do Dão ou da Bairrada, de Colares, de Bucelas e dos Açores. Estamos, sim, a pensar nos Vinhos Verdes. E não estamos a pensar só nos alvarinhos. É fundamental que os enófilos percebem que vinhos feitos com as castas loureiro, avesso, pedernã/arinto, azal, trajadura e outras são quase sempre mais interessantes com tempo de estágio garrafa. Ficam complexos nos aromas e sabores (notas minerais, químicas e de ervas secas), afastam-se daqueles perfumes primários e, mais importante, são um todo-o-terreno à mesa.

Quando novos, os Vinhos Verdes são perfumados e cheios de fruta primária. São adequados a uma infinidade de pratos do universo marinho e funcionam muito bem quando recebemos amigos em casa e estamos de volta dos tachos a preparar o almoço ou o jantar. Com o tempo, esses mesmos vinhos ganham notas terciárias, coisa que os capacita com elegância para pratos bem complexos, da nossa gastronomia ou de gastronomias exóticas. Com aquelas notas que misturam quase sempre fruta cítrica e fruta tropical (muita) com aromas de ervas secas, líchia, funcho, borras do estágio em madeira e mineralidade, dão imenso prazer.

Ou seja, estes Vinhos Verdes com três, cinco ou dez anos são a companhia ideal para arrozes ou massadas de marisco, presuntos, caris, tajines e – vejam só – estufados que tenham tomate com fartura, visto que a acidez dos vinhos se equilibra com a força do tomate.

Por outro lado, na prova que agora publicamos não deixou de surpreender o facto de quase nenhum dos vinhos enviados para prova estar, digamos assim, em fase decadente. Alguns até estão para durar. E nem uma só garrafa apresentou problemas de rolha. É obra.

E, mesmo para acabar, por favor, tire o leitor do juízo essa ideia de que os vinhos de cooperativas são para passar ao lado. Isso é um preconceito que já não se aceita nestes dias. Os vinhos da Adega Cooperativa de Ponte da Barca, por exemplo, estão fantásticos.

Se mandássemos qualquer coisinha nalguma das instituições dos Vinhos Verdes, colávamos cartazes na rua a dizer: “Guardem se faz favor Vinhos Verdes em casa que isso faz bem à vossa educação” (ou uma coisa mais bem trabalhada por um publicitário). A verdade é esta: já é tempo de valorizarmos Vinhos Verdes com estágio de garrafa e já é tempo de darmos mais atenção à casta avesso.

PS – Se os produtores levarem a sério esta tendência dos vinhos com mais tempo de estágio (falamos de um nicho de mercado, mas é um nicho a crescer), terão de fazer um pequeno esforço: colocar a data de colheita no rótulo e não, algures, no contra-rótulo. É desagradável obrigar um consumidor fazer uma ginástica dos diabos para descobrir a data de colheita numa qualquer esquina recôndita e em letra miúda. Não há necessidade.

Em prova Casa do Capitão-Mor 2010

Alvarinho

Quinta de Paços

PVPR: 11 euros Impressiona a complexidade que o tempo deu a este vinho com 12 anos. Ervas secas, ervas aromáticas, erva caril. Na boca está tão envolvente quanto senhorial e refinado. Só por si dá muito prazer. Com alguma coisa com especiarias, melhor. Quinta de Paços Morgado do Perdigão 2013

Alvarinho e loureiro

Quinta de Paços

PVPR: 8 euros Notas químicas pronunciadas, com realce para os aromas de pedra lascada e fósforo. Na boca, a doçura à mistura com as sensações químicas e a acidez fazem que o vinho se prolongue bastante. Casa de Paços - Superior 2015

Alvarinho, loureiro, arinto e fernão pires

Quinta de Paços

PVPR: 9 euros Curiosa ligação entre alvarinho, loureiro, arinto e fernão pires (ou maria gomes) para um vinho que caminha por aquelas notas das ervas secas e calcário. Na boca, bastante gordo e moderado no álcool. Quinta do Tamariz - Loureiro 2015 (Last release 2022)

Loureiro

Quinta do Tamariz

PVPR: 14 euros Um caso de grande inteligência na gestão de marca, visto que os seus responsáveis sabem que a evolução do vinho (cheio de notas químicas e de ervas frescas) encanta quem gosta de vinhos fora da caixa – mas limpinhos e desafiantes. Que outros produtores sigam o conceito de segundo lançamento. Quinta da Lixa 2015

Alvarinho

Quinta da Lixa

PVPR: 16 euros Registo clássico em que as notas de madeira estão muito presentes, não obstante sentir-se uma panóplia de frutos tropicais. Na boca sobressaem as notas fumadas da madeira. Papa-Léguas 2015 Reserva

Alvarinho

Fernando Inácio

PVPR: 5 euros Fruta exótica bastante madura com notas de feno seco e chá verde. Envolvente na boca, glicerado, é um vinho interessante no final de refeição para acompanhar queijos com um toque picante. Colinas do Avesso 2016 Private Collection

Avesso

Quinta da Lixa

PVPR: 27 euros Um avesso mais linear, focado na fruta crítica (no nariz e na boca), o que quer dizer que as uvas da casta avesso agradecem sempre o estágio em garrafa. Todavia, a acidez deste vinho impressiona. Portal do Fidalgo 2016

Alvarinho

Provam

PVPR: 20 euros Para um clássico da região dos Verdes, um vinho linear no seu perfil, que junta notas minerais com o perfume da laranja. Colocado na boca, sente-se doçura com alguma acidez, coisa que o fará ainda viver bem em garrafa. Reserva dos Sócios - Loureiro 2017

Loureiro

Adega Cooperativa de Ponte da Barca

PVPR: 18,95 euros Trabalho bem feito e subtil com a madeira seleccionada, que não compromete os aromas elementares da casta. Na boca temos sempre o carácter cítrico presente, mas a questão é saber se este vinho de cooperativa vai viver bem mais dois, quatro ou sete anos. Quinta do Tamariz 2017 Grande Reserva

Arinto, loureiro e alvarinho

Quinta do Tamariz

PVPR: 13 euros Fruta em passa, ervas secas, fósforo. Na boca há um correcto balanço entre doçura e acidez, o que faz deste vinho a companhia perfeita para um caril de borrego. Portal das Hortas 2018

Avesso

Quinta & Casa das Hortas

PVPR: 3,49 euros Um registo mais clássico onde as notas cítricas e de frutos tropicais estão bastante presentes, quer no nariz quer na boca, aqui com destaque sempre para a componente tropical. Quinta de Amares Vinesa 2018 Loureiro Barrica

Loureiro

Quinta de Amares

PVPR: 14,98 euros Bom trabalho da barrica a misturar os aromas das borras finas amanteigadas da bâtonnage com notas minerais e alimonadas. Boca cheia e gorda e acidez, que se pode bater com um arroz de marisco. Quinta de Amares Vinesa 2018 Alvarinho Barrica

Alvarinho

Quinta de Amares

PVPR: 14,98 euros O nariz recorda-nos os vinhos alemães com as notas florais e apetroladas (ou então as águas minerais das Furnas, em São Miguel, que dá no mesmo). Boca no mesmo registo. Um alvarinho de perfil internacional. Colinas do Avesso 2018 Private Collection

Avesso

Quinta da Lixa

PVPR: 27 euros Se nos dissessem que era um vinho alemão feito com gewürztraminer, não duvidávamos – o que é um elogio. Ele é só notas de líchias e flores, quer no nariz, quer na boca. Um Verde da casta avesso que dá para muita conversa. Casa de Vilacetinho – Reserva 2018

Avesso

Sociedade Agrícola Casa de Vilacetinho

PVPR: 15 euros Um clássico que nunca falha. Pelo contrário, consegue sempre surpreender. Fruta de polpa branca com os tostados da madeira. Na boca, mineral, volumoso e cheio de acidez. Quase nos faz salivar por um escabeche delicado. Rolan 2018 Colheita Seleccionada

Alvarinho

Rolan Explorações Vitivinícolas

PVPR: 7 euros Um estilo que explora intensamente a componente da fruta tropical da casta alvarinho, aqui com destaque para notas de ananás no nariz, sendo que a boca nos indica sabores de maçã bravo de Esmolfe. Quinta do Mascanho 2018 – Grande Reserva

Alvarinho

Ceivinhas Sociedade Vitivinícola

PVPR: 16 euros É um daqueles alvarinhos que vão em linha recta para as frutas tropicais, neste caso com notas bem intensas de goiaba (só dá goiaba), quer no nariz, quer na boca. Tojeira 2018 Grande Reserva

Alvarinho e trajadura

Mário Bernardo de Magalhães e Sousa

PVPR: 19,99 euros Um vinho Verde com classe, que mistura cheiros de flores com funcho. Na boca tem um carácter vegetal e ao mesmo tem untuoso, o que nos faz pensar que pode dar boa companhia a um presunto de categoria. Miogo 2018 Escolha de Família

Arinto, loureiro e alvarinho

Manuel da Costa Carvalho Lima e Filhos, Lda.

PVPR: 15 euros Os aromas minerais misturam-se com as notas das borras finas e da fruta madura. Bastante seco na boca e desafiante à mesa. Talvez para umas amêijoas à Bulhão Pato. Quinta de Carapeços Reserva 2019

Loureiro

Quinta de Carapeços

PVPR: 11,60 euros Bom trabalho da casta loureiro fermentada em barrica, o que se se nota bem no nariz, aqui com as uvas bem maduras e a fazer lembrar uma panóplia de frutos tropicais. Na boca, doçura e fruta. Vila Nova - Reserva 2019

Avesso

Sociedade Agrícola Casa de Vila Nova

PVPR: 29 euros Mais um belo exemplar da casta que ganhou notoriedade na sub-região de Baião, mas que se adapta bem em qualquer parte do Minho e que, pelos vinhos finos e misteriosos que dá, tanto vão ao sushi como a um bife. Reserva dos Sócios - Alvarinho 2019

Alvarinho

Adega Cooperativa de Ponte da Barca

PVPR: 17,95 euros Num registo mineral bem pronunciado, com notas de fósforo e pedra lascada. Fruta contida na boca, secura e grande acidez. É fácil de perceber que vai evoluir bem com o tempo. Inspirar – Grande Escolha 2019

Avesso

Albino Gonçalves Sales

PVPR: 7 euros Aromas que misturam frutos secos com notas de cedro, num registo de grande exotismo. Notas doces, bom volume de boca e acidez no ponto. Quinta de São Gião – Colheita Seleccionada 2019

Alvarinho

Sociedade Agrícola São Gião

PVPR: 13 euros Um vinho que parece ter nascido numa pedreira de granito, tal é o seu carácter mineral. Na boca, destaca-se pela sua doçura, mas com uma acidez viva. Parcela do Roseiral 2019

Alvarinho

Aveleda

PVPR: 19,99 euros Apresenta-se contido, mas aqui sentimos um bom compromisso entre a componente da fruta cítrica e a mineralidade. Boca como que glicerada e volumosa, mas com acidez quanto baste. Está para dar e durar. Parcela do Convento 2019

Loureiro

Aveleda

PVPR: 19,99 euros A partir destes interessantes exercícios didácticos da Aveleda, que exploram o conceito de micro-terroir, temos um alvarinho que vai mais pela fruta exótica (goiaba). Na boca, revela um nível de acidez tal que lhe dará vida bem longa. Até dá pena bebê-lo agora.

Este artigo foi publicado no n.º 6 da revista Singular.