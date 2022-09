A maravilhosa imagem de Neptuno e dos seus anéis captada pelo telescópio James Webb

Chegou a vez do telescópio James Webb nos dar a sua visão de Neptuno. E não desiludiu: conseguiu revelar-nos a imagem mais nítida do planeta em 30 anos.

A nova imagem captada pelo James Webb está a maravilhar o mundo. O telescópio da NASA, da Agência Espacial Europeia (ESA) e da agência espacial canadiana (CSA) tirou a sua primeira imagem de Neptuno e alcançou vários feitos: conseguiu a imagem mais nítida do planeta em 30 anos e revelou (literalmente) uma nova luz neste corpo celeste.

Neptuno já fascina por si só desde que foi descoberto em 1846. Localizado 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra, este planeta gelado está numa das áreas mais sombrias do nosso sistema solar. O título de “gigante de gelo” deve-se à composição química do seu interior. Em comparação com os outros gigantes Saturno e Júpiter, é mais rico em elementos mais pesados do que em hidrogénio e hélio – daí o seu aspecto azul já captado pelo telescópio Hubble.

Agora, o James Webb mostrou-nos outra perspectiva deste gigante gelado. “O que é mais impressionante na nova imagem do Webb é a visão nítida dos anéis dinâmicos do planeta – alguns dos quais não eram vistos de todo, quanto mais com esta clareza, desde que a Voyager 2 voou lá perto em 1989”, refere-se num comunicado da ESA sobre a imagem. Devido à câmara usada no Webb, Neptuno não ficou com um aspecto azul que víamos em imagens anteriores.

Foto Imagem de Neptuno e das suas luas NASA/ESA/CSA/ STScI

Vejamos ainda mais alguns pormenores destacados no comunicado da NASA: perto do topo do planeta vemos “um brilho intrigante”. Além disso, esta é uma área que nem sempre é fácil de observar. Ao todo, o Webb conseguiu “apanhar” sete das 14 luas conhecidas de Neptuno. Se ampliarmos a imagem, vemos mesmo com maior detalhe a lua Tritão.

O James Webb é o maior telescópio espacial do mundo e foi lançado no Natal de 2021. As suas primeiras imagens de alta resolução foram reveladas em Julho e mostram-nos uma estrela a morrer, um exoplaneta gasoso que poderá ter água, um quinteto de galáxias ou o nascimento de estrelas numa nebulosa.