As imagens do Webb: da morte de uma estrela às nuvens num exoplaneta

Depois da imagem de milhares e milhares de galáxias apresentada ontem, pelo presidente dos Estados Unidos, são divulgadas as restantes imagens do primeiro álbum do telescópio Webb.

Em menos de 24 horas, dois momentos históricos confirmaram o telescópio espacial James Webb como a nova maravilha da astronomia. Depois de mostrar o campo profundo mais detalhado que conhecemos, eis o restante álbum fotográfico da primeira incursão do Webb: uma estrela a morrer, um exoplaneta gasoso que poderá ter água, um quinteto de galáxias e o nascimento de estrelas numa nebulosa. São imagens de alta resolução, com uma nitidez e detalhe que nunca tínhamos conseguido: abre-se uma nova janela para observar o Universo.

A capacidade do Webb fica ainda mais notória com a observação da nebulosa Carina, uma nuvem de gás e poeiras a cerca de 7600 anos-luz da Terra e que abriga estrelas muito mais maciças que o Sol – é uma das maiores e mais brilhantes nebulosas que conhecemos. Aqui, o Webb foi capaz de observar o nascimento de estrelas através de uma fotografia cintilante do momento: estes “berçários” estelares nunca tinham sido observados antes.

A nova imagem obtida pelo telescópio Webb revela centenas de novas estrelas e estruturas desconhecidas. Num primeiro plano, podemos ver uma enorme nuvem de poeira e gás que são a matéria-prima das novas estrelas. Mais atrás, os múltiplos pontos de luz a cintilar nesta imagem são estrelas.

Foto A nebulsa do Anel Sul NASA/ESA

Na nebulosa do Anel Sul, quando uma estrela morreu lançou a sua própria atmosfera no espaço como uma bolha de sabão a expandir-se: o resulto é a imagem resplandecente. No centro, ficou o núcleo conhecido como anã branca. A nebulosa do Anel Sul, a 2000 anos-luz da Terra é uma nuvem de gás em constante expansão. Apesar de muito estudada, a observação do Webb acrescenta mais detalhe à observação desta nuvem de gás.

Foto O campo profundo do Webb com milhares e milhares de galáxias observadas pelo telescópio espacial NASA/ESA

A primeira imagem apresentada esta terça-feira no Centro de Voo Espacial Goddard, nos Estados Unidos, não era propriamente nova. É o campo profundo do Webb com milhares e milhares de objectos astronómicos, apresentado já na noite desta segunda-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O Webb observou todos estes objectos através de um grupo específico de galáxias com nome pouco pomposo: SMACS 0723.

Foto O espectro das moléculas do exoplaneta WASP-96 b que mostram a existência de nuvens e de vapor de água NASA/ESA

Apesar disso, atrai atenção por funcionar como uma lupa do cosmos, permitindo olhar para as galáxias remotas que estão para além de SMACS 0723. É aqui que podemos ver um campo mais profundo do Universo (uma imagem que mostra a região mais distante e com mais galáxias que conhecemos), permitindo conhecer mais galáxias, como o Hubble fez com o seu “campo profundo”, catalogando milhares de galáxias. Agora, o campo profundo do Webb revela ainda mais galáxias – mas o objectivo é chegar a um milhão de galáxias.

Na segunda, a imagem não era bem uma fotografia, mas sim um espectro com os registos das medições de moléculas na atmosfera de um exoplaneta específico: o WASP-96 b. O que o Webb mediu foi um exoplaneta a mais de 1000 anos-luz da Terra com assinaturas de vapor de água, bem como de neblina e nuvens na atmosfera, algo que nunca tinha sido observado para este planeta.

Foto Imagem do Quintento de Stephan recolhida pelo Webb NASA/ESA

Depois de descoberto no final do século XIX, o Quinteto de Stephan é um dos conjuntos de galáxias de que mais se esperam resultados: e o Webb não defraudou. O telescópio espacial revelou uma imagem detalhada das cinco galáxias, que se encontram muito próximas, mostrando como esta interacção desencadeia a formação de estrelas. Na mesma imagem, os astrónomos indicam que há fluxos que demonstram neste Quinteto de Stephan.

É o maior telescópio espacial do mundo e foi lançado há pouco mais de seis meses, no Natal de 2021. Agora, a mais de 1,5 milhões de quilómetros da Terra, traz-nos novas imagens do Universo. A revolução da astronomia vai apoiar-se num telescópio do tamanho de um campo de ténis, com 6,5 metros, desdobrado no espaço e com quatro câmaras que ajudam a registar as imagens pelas quais ansiamos, através de infravermelhos (que permitem ver para além das nuvens de poeiras que tapam o nosso olhar para o espaço). Nestes mais de seis meses depois da chegada ao espaço, o Webb começou a recolher o primeiro álbum do seu curto percurso no Universo.

O Webb utiliza quatro câmaras que compõe este telescópio e que usam maioritariamente infravermelhos para ultrapassar o que as poeiras impedem através de outras lentes, teremos imagens coloridas destes objectos astronómicos.