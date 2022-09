Paula Franco: “Estas ajudas não chegam e o Governo tem de pensar noutras medidas”

Foi já com o gravador já desligado que se falou da ideia de o Estado contribuir para o aumento dos salários médios – uma meta que o próprio António Costa fixou em 20% – através de um mecanismo que isente eventuais acréscimos salariais do pagamento de contribuições. “Neste momento há muito pouco incentivo ao aumento de salários, à contratação ou retenção”, afirma. E como o debate sobre rendimentos está em aberto, ficou mesmo assim registada aquela ideia que, segundo os responsáveis da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), poderia ajudar a descolar o salário médio do salário mínimo.