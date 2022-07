Incêndio em Ourém volta a estar “em curso” — com 400 operacionais no terreno

Voltou a estar activo o incêndio em Ourém que provocou mais de 40 feridos — pelo menos 37 agentes de protecção civil e sete civis — desde que começou na tarde da última quinta-feira.

O alerta foi dado pelo Centro de Coordenação Operacional de Santarém às 12h08 desta terça-feira. Na noite passada, às 21h49, tinha sido dado como dominado e estava em fase de rescaldo, ainda que com possibilidade de reactivação.

Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, afirmou em declarações à agência Lusa que não existia ainda uma estimativa dos prejuízos decorrentes do fogo, mas garantiu não existirem “danos a registar” em habitações do concelho. O fogo terá lavrado “essencialmente, em zonas de mato, pinheiro e eucalipto”.

Às 13h20 desta terça-feira estão no terreno 402 operacionais, apoiados por 114 veículos e nove meios aéreos. Já arderam 2120 hectares.

De acordo com a SIC, que acompanha a evolução do incêndio no local, a reactivação terá acontecido na localidade de Avanteira, em Alvaiázere, já no distrito de Leiria. As chamas chegaram também a Ferreira do Zêzere nos últimos dias.

Também a Polícia Judiciária anunciou, esta segunda-feira, a detenção do suspeito de atear fogo em Ourém: um homem de 45 anos que já condenado pelo mesmo tipo de crime.

O Governo já decretou situação de contingência até às 23h59 de sexta-feira em todo o continente, sendo que, até lá, o risco de incêndio se irá agravando diariamente. Na véspera do fim-de-semana, o risco máximo de incêndio abrange um total de 133 concelhos do país. São raros os municípios com perigo de incêndio rural moderado ou reduzido, que se regista apenas em cidades do litoral dos distritos de Aveiro, Porto e Braga.