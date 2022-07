Calor: os recordes nos distritos de Portugal continental em Julho desde 1945

Se os termómetros chegarem mesmo aos 46 graus Celsius em sete concelhos do distrito de Santarém esta quarta-feira, este valor ultrapassa a temperatura máxima registada até hoje no distrito. Recordamos outros extremos meteorológicos em Portugal.

Quem espreitar os avisos meteorológicos no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai encontrar um mapa de Portugal quase todo pintado a laranja e vermelho. À excepção do distrito de Faro, que surge assinalado a amarelo, todos os distritos com ligação à costa atlântica estão em alerta laranja, que indica a persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

Na segunda-feira à noite, oito distritos que estão localizados no interior - Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Vila Real, Viseu e Santarém - foram colocados em alerta vermelho desde a manhã desta terça-feira, o mais grave de todos. Porém, ao início desta tarde o IPMA actualizou as previsões e Portalegre, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Bragança, Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo também estão desde o dia de hoje em alerta máximo até 14 de Julho.

As previsões indicam que as temperaturas em sete concelhos de Santarém poderão chegar aos 46 graus Celsius esta quarta-feira: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche, Salvaterra de Magos e Tomar. Os termómetros em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, podem atingir o mesmo valor na quinta-feira.

Se as temperaturas realmente chegarem aos 46 graus Celsius em vários pontos de Santarém, este valor ultrapassa a temperatura máxima registada até hoje no distrito. No dia 17 de Julho de 2020, na estação de número 734 (Fonte Boa), que recolhe dados climáticos desde 1955, foi verificada a temperatura de 43,9 graus Celsius (ver infografia).

As temperaturas estimadas de 46 graus para esta semana não constituem um recorde nacional. Os termómetros chegaram aos 47,3 graus Celsius na freguesia de Amareleja, em Moura, distrito de Beja, no dia 1 de Agosto de 2003. Este foi, aliás, um dos dois meses mais quentes de sempre em Portugal (sim, há um empate nos registos do IPMA): a temperatura média em Agosto de 2003 foi de 25,1 graus Celsius (média de temperatura máxima de 32,2 graus Celsius e média de temperatura mínima de 17,96 graus Celsius). O segundo mês recordista de calor é o de Julho de 2020, com temperatura máxima de 33,3 graus Celsius e mínima de 16,8 graus Celsius. O ano mais quente de sempre continua a ser 1997.

O maior valor da temperatura média do ar nesse ano é de 16,57 graus Celsius (valor média da temperatura máxima de 21,88 graus Celsius e valor médio da temperatura mínima de 11,26 graus Celsius).