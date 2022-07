Quais foram os recordes de temperatura até hoje em Portugal?

Os termómetros em Coruche, no distrito de Santarém, poderão chegar aos 46 graus Celsius esta quinta-feira. Ainda que esta previsão do IPMA se confirme, não bate ainda o recorde de 47,3 graus Celsius registados em Amareleja em 2003. Recordamos outros extremos meteorológicos em Portugal.

Este Verão começou tímido, com alguma chuva e temperaturas amenas, mas agora já deu sinais claros das suas características daqui para frente: seco, com pouca precipitação e o termómetro a subir acima do normal para esta altura do ano. Esta segunda-feira todo o território continental está sob alerta laranja, indicam os avisos meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à excepção do distrito de Faro (assinalado a amarelo). O alerta de cor laranja aponta para a persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

Os termómetros em Coruche (distrito de Santarém), por exemplo, poderão chegar aos 46 graus Celsius na quinta-feira. Ainda que esta previsão do IPMA se confirme, não bate ainda o recorde de 47,3 graus Celsius registados em Amareleja em 2003. Recordamos abaixo este e outros extremos meteorológicos em Portugal.

O mais quente Maio dos último 91 anos

Os últimos meses também foram excepcionais em termos de calor. O mês de Maio de 2022 foi o mais quente dos últimos 91 anos em Portugal continental : o valor médio de temperatura máxima do ar ascendeu a 25,87 graus Celsius, o que configura uma anomalia de mais 4,91 graus Celsius. O mês seguinte foi o terceiro Junho mais quente no planeta desde que há registos, refere o boletim do Serviço de Alterações Climáticas do Copérnico publicado nesta quinta-feira. Estes extremos climatológicos, apesar de singulares, não são necessariamente uma surpresa para os estudiosos do clima.

O relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) divulgado em Fevereiro já mostrava que o Sul da Europa está entre os países mais vulneráveis na União Europeia no que toca às ondas de calor. Estes fenómenos não são inéditos, mas a crise climática os torna mais intensos e frequentes. Uma onda de calor ocorre, em termos oficiais, quando a temperatura máxima diária excede em cinco graus Celsius ao valor médio durante pelo menos seis dias consecutivos.

Qual foi o dia mais quente até hoje em Portugal continental?

No dia 1 de Agosto de 2003, os termómetros chegaram aos 47,3 graus Celsius na freguesia de Amareleja, no município alentejano de Moura. Segundo a lista de extremos climatológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este foi o maior valor da temperatura máxima do ar registado até hoje em Portugal. A freguesia com 108 quilómetros quadrados abriga uma das maiores centrais de energia solar do mundo – chegou a ser mesmo a maior, mas por pouco tempo – e, agora, foi escolhida para a instalação de mais três projectos fotovoltaicos. Amareleja é um dos locais mais quentes da Europa durante o Verão, a par com cidades como Atenas e Badajoz, devido à exposição solar (estima-se 362 horas em Julho e 146 em Janeiro).

E nos arquipélagos?

O maior valor da temperatura máxima do ar até hoje nos Açores foi de 32,2 graus Celsius, registada no dia 7 de Setembro de 1985 na Madalena, na ilha do Pico. No que toca ao arquipélago da Madeira, esta foi de 39,0 graus Celsius, assinalada dia 10 de Agosto de 1976 no Sanatório do Monte, segundo refere o mesmo inventário do IPMA.

Qual é o recorde de temperatura média do ar no país?

O maior valor da temperatura média do ar até hoje em Portugal continental foi de 38,2 graus Celsius, registado no dia 26 de Julho de 2004 em Faro, no Algarve. Esta média diária é calculada através da soma das temperaturas registadas no termómetro a cada hora do dia e da posterior divisão do valor obtido por 24 (o número de horas de um dia).

Qual foi o ano mais quente na Europa?

O ano de 2020 foi o mais quente no continente europeu de que há registo, segundo o Serviço Copernicus para as Mudanças Climáticas. Em termos sazonais, o Outono do mesmo ano e o Inverno de 2019/2020 foram também os com temperaturas mais altas. Os demais quatro anos mais quentes do velho continente também tiveram lugar na última década.

“O ano de 2020 destacou-se pelo calor excepcional no Árctico e um número recorde de tempestades tropicais no Atlântico Norte. Não é surpresa que a última década tenha sido a mais quente de que há registo, trata-se de mais um lembrete da urgência em reduzir emissões para evitar impactes climáticos adversos no futuro”, afirmou há dois anos Carlo Buontempo, director daquele serviço europeu.