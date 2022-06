Amareleja vai ficar rodeada por quatro centrais solares

Em 2008 entrou em funcionamento a central solar de Amareleja, considerada naquele ano a maior infra-estrutura do género a nível mundial, classificação que manteve durante alguns meses. Ocupa uma área com 234 hectares. Uma década depois (2018), a freguesia foi escolhida para a instalação de mais três projectos fotovoltaicos: a central solar promovida pelo grupo Sun Arrochais, do empresário José Guilherme e familiares, que ocupará uma área com cerca de 400 hectares; o empreendimento anunciado pela empresa alemã WiNRG, que irá cobrir quase 35 hectares com painéis fotovoltaicos; e a central da Tapada com cerca de 66 hectares, dinamizado pelo grupo EDF EN Portugal. As quatro centrais ficarão localizadas próximas umas das outras.