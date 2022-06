Verão começa na terça-feira com chuva em quase todo o país

O Verão vai começar nesta terça-feira, dia 21 de Junho, com chuva em quase todo o país e uma pequena descida da temperatura mínima.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na terça-feira serão registados “períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado no interior do Alentejo e no Algarve”, com “aguaceiros a norte do Baixo Alentejo, sendo mais frequentes e intensos no interior a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela durante a tarde”.

Para terça-feira está também previsto “vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da região Sul e sotavento algarvio a partir da tarde”.

Nas regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto são esperados “períodos de céu muito nublado” e há “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos”.

De acordo com as previsões do IPMA, a temperatura máxima poderá chegar aos 20ºC em Bragança e no Porto, 21ºC em Aveiro e Coimbra, 15ºC na Guarda, 22ºC em Castelo Branco, 24ºC em Santarém e Beja, 22ºC em Lisboa e 25ºC em Faro. Já a temperatura mínima deverá rondar os 8ºC em Bragança 14ºC no Porto, 12ºC em Coimbra, 7ºC na Guarda, 11ºC em Castelo Branco e Beja, 13ºC em Lisboa e 16ºC em Sagres.

No arquipélago dos Açores, as temperaturas deverão oscilar entre os 22ºC de máxima na Horta e os 16ºC de mínima em Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores. No arquipélago da Madeira, as previsões indicam uma temperatura máxima de 23ºC e uma mínima de 17ºC em Porto Santo.

Na quarta-feira, dia 22 de Junho, a chuva não deverá dar descanso, com “períodos de céu muito nublado” e “aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro”.

O mau tempo surge agora, no início do Verão, após um período de bastante sol e calor. Vinte e cinco concelhos de cinco distritos de Portugal continental apresentavam, no sábado, um perigo máximo de incêndio devido à previsão de tempo quente, embora o IPMA prevê-se já uma descida da temperatura, em especial da máxima, e precipitação fraca, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

O mês de Maio em Portugal continental foi classificado de “extremamente quente e muito seco”, que faz deste período o “mais quente” dos últimos 92 anos. Durante o mês de Maio, os valores de temperatura do ar (média, máxima e mínima) estiveram “quase sempre acima do valor médio mensal”, e no período consecutivo de 10 dias (5 a 14) apresentaram desvios superiores a 5 graus Celsius da temperatura máxima em relação à normal mensal. Nos dias 20, 27 e 28 o valor médio de temperatura máxima do ar no continente foi “superior” a 30 graus.