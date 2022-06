O mapa do calor marca Portugal, Espanha e França a vermelho

“O segundo evento de calor extremo do ano está em curso na Europa Ocidental, com temperaturas que atingem valores que normalmente não são registados até Julho ou Agosto”, assinala o comentário à imagem recolhida pelos satélites do sistema europeu de vigilância Copernicus. O alerta nota ainda que “foram quebrados recordes meteorológicos em França e Espanha: para esta última, as temperaturas do início de Junho foram as mais quentes registadas nos últimos 20 anos”.

“Em 14 de Junho de 2022, a Temperatura de Superfície Terrestre (LST) em algumas áreas de Espanha excedeu os 53°C, como destacado nesta visualização de dados de medições do instrumento Copernicus Sentinel-3 Radiómetro de Temperatura de Superfície Marinha e Terrestre (SLSTR)”, referem os especialistas notando ainda que “as altas temperaturas do ar se reflectem nos valores da temperatura da superfície terrestre”. Porém, o sistema europeu sublinha que este indicador da Temperatura de Superfície Terrestre refere-se apenas à temperatura do solo e não deve ser confundido com a temperatura do ar.

A missão Copernicus Sentinel-3 é composta por dois satélites gémeos (Sentinel-3A e Sentinel-3B) ambos equipados com o SLSTR, um instrumento cujo objectivo principal é fornecer a Temperatura da Superfície do Mar e da Terra (SST, LST).

Na terça-feira, o sistema europeu divulgou as imagens do reservatório da Bravura, no Sul de Portugal. O comunicado alertava para uma situação de “seca severa” no território português mostrando imagens captadas pelos satélites Copernicus sobre o efeito da seca no reservatório da Bravura, na zona de Lagos. Lado a lado, foram colocadas as imagens do mesmo local, no mesmo mês, em 2017 e 2022 notando-se uma clara diferença entre os dois momentos separados por cinco anos. As imagens foram divulgadas pelo sistema europeu Copernicus que inclui dois Observatórios de Seca, geridos pelo Serviço de Gestão de Emergência Copernicus, que fornecem indicadores de seca e alerta precoce para secas na Europa e em todo o mundo.