Imagem do dia: Portugal com 97% do território em “seca severa”

Imagem captada pelos satélites Copernicus mostra como a seca afectou o reservatório da Bravura, na zona de Lagos. Lado a lado, estão as imagens do mesmo local, no mesmo mês, em 2017 e 2022.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) - 97% do território português é afectado actualmente por condições de “seca severa”, após temperaturas invulgarmente quentes e precipitações inferiores à média. O mês passado foi de facto o mês de Maio mais quente em 92 anos, com uma temperatura média de 19,19 graus Celsius, combinada com uma precipitação média de apenas 8,9 mm.

A seca afectou gravemente o reservatório da Bravura, situado no sul de Portugal, que se encontrava a 14,6% da sua capacidade em Maio de 2022. Os efeitos da escassez de água no reservatório são visíveis quando se comparam as imagens adquiridas pelos satélites Copernicus Sentinel-2 em 14 de Junho de 2017 e 8 de Junho de 2022.

Além do índice de seca, o IPMA tinha já indicado que o mês de Maio se classificou como extremamente quente e muito seco. O valor da temperatura média (19,19 graus Celsius) foi muito superior ao normal no período de referência (1971-2000), uma anomalia de mais 3,47 graus.

No mais recente boletim, o instituto revelou que o dia 21 de Maio foi caracterizado por temperaturas do ar muito elevadas, sendo que em 20% das estações meteorológicas o valor máximo da temperatura do ar foi registado em período nocturno, entre a meia-noite e as 8h. No que diz respeito à quantidade de precipitação em Maio (8,9 milímetros), o IPMA refere que foi muito inferior ao valor normal 1971-2000, correspondendo a apenas 13%.

No final de Maio verificou-se ainda uma diminuição significativa dos valores de percentagem de água no solo em todo o território sendo de realçar a região do interior Norte e Centro, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, onde se verificam valores de percentagem inferiores a 20 %.

As imagens do reservatório da Bravura foram divulgadas pelo programa europeu Copernicus que inclui dois Observatórios de Seca, geridos pelo Serviço de Gestão de Emergência Copernicus, que fornecem indicadores de seca e alerta precoce para secas na Europa e em todo o mundo.