Seca: no fim de Fevereiro mais de 60% de Portugal estava em seca extrema

Fevereiro foi o o 3.º mais seco desde 1931. No que toca aos valores da temperatura média do ar, o mês foi caracterizado por valores diários “quase sempre superiores ao valor médio mensal”.

Mais de 60% do território de Portugal continental estava, a 28 de Fevereiro, em situação de seca extrema. Os dados constam do boletim climatológico mensal do Instituto português do Mar e da Atmosfera (IPMA), publicado esta quinta-feira, que dá ainda conta de 29,3% do território continental em seca extrema no final de Fevereiro.

De acordo com o Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI), a distribuição percentual por classes em Portugal continental é a seguinte: 4,5 % em seca moderada; 29.3 % em seca severa; e 66.2 % em seca extrema.

Entre os distritos em seca extrema, a 28 de Fevereiro, destacam-se Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

O relatório refere ainda que no final de Fevereiro, a actual situação de seca constitui a 2.ª com maior percentagem, no que diz respeito à percentagem de território nas classes de seca mais graves (severa e extrema), correspondente a 95%. Isso significa que está logo a seguir à seca de 2012, com 100% do território nessas classes. “No entanto considerando apenas a classe de seca extrema, 2022 é a situação mais grave com 66 % do território afectado, o dobro quando comparado com as secas de 2005 (33 %) e 2012 (32 %)”, realça.

Fevereiro último foi, aliás, o 3.º mais seco desde 1931 (mais secos: 2012 e 1934). De acordo com os dados revelados no relatório, o valor médio da quantidade de precipitação (10.3 mm) foi muito inferior ao valor normal no período de 1971 a 2000, correspondendo a apenas 10%. “Durante o mês apenas em dois dias (13 e 14) foram registados valores de precipitação mais significativos e generalizado a todo o território.”

O IPMA indica ainda que no final de Fevereiro os valores de percentagem de água no solo nas regiões Norte e Centro diminuíram, em particular nos distritos de Bragança e Guarda. Nesses distritos e no Alentejo e Algarve os valores de percentagem de água no solo são inferiores a 20 %, sendo que em muito locais já se atingiu o ponto de emurchecimento permanente.

No que toca aos valores da temperatura média do ar, o mês foi caracterizado por valores diários “quase sempre superiores ao valor médio mensal”. O IPMA destaca o dia 22, quando 76 % das estações meteorológicas registaram valores de temperatura máxima superiores a 20° Celsius. O valor médio da temperatura média do ar (11,31 graus Celsius) foi superior ao valor normal no período 1971-2000 (+ 1,33 graus), sendo o 10.º Fevereiro mais quente desde 1931 e o 5.º desde 2000 (mais alto: 2020, 12,43 graus).