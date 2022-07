Calor: oito distritos em aviso vermelho a partir da manhã de terça-feira

Bragança, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Porto, Viana do Castelo e Braga ficam sob aviso vermelho a partir das 9h de terça-feira. Na quarta ou quinta-feira, algumas regiões do Alentejo podem chegar aos 46 graus Celsius. As noites tropicais vão continuar, avisa o IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) activou para esta terça-feira o aviso vermelho em oito distritos do país, colocando o resto do território nacional debaixo de um aviso laranja, à excepção de Faro que se fica por um aviso amarelo. O IPMA adianta ainda que se mantém a “persistência da ocorrência de noites tropicais (temperatura mínima acima de 20 °C) na generalidade do território, pelo menos até à noite de 14 para 15”.

Bragança, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre ficam sob aviso vermelho a partir das 9h de terça-feira e até às 18h de quarta. Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga só deverão estar sujeitos ao nível máximo da escala até às 9h de quarta-feira. Nestas regiões do país espera-se a “persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima”. Nos dias seguintes, o termómetro pode subir mais ainda.

Desde o dia 6 de Julho que se registam em Portugal Continental valores muito altos de temperatura máxima e mínima do ar. Esta situação irá agravar-se a partir de amanhã, dia 12, prevendo-se que grande parte do território alcance valores de temperatura máxima superiores a 40 °C durante os próximos dias, refere o comunicado do IPMA. Porém, tudo indica que a situação vai piorar nos dias seguintes, quarta e quinta-feira.

“Prevê-se que os valores mais elevados de temperatura do ar possam ocorrer nos dias 13 ou 14 em alguns locais, em especial no Alentejo onde se poderá registar valores da ordem de 46 °C, no vale do Tejo com 45 °C, e no nordeste transmontano com valores entre 40 e 44 °C.”

Além dos avisos vermelhos, prevê-se que a intensidade do vento será fraca a moderada. “Devido a estas condições meteorológicas e à previsão de valores baixos de humidade relativa do ar, temporariamente inferiores a 20% em vastas áreas do interior, o Perigo de Incêndio Rural apresentará as classes Máximo e Muito Elevado em quase todo o interior Norte e Centro e no interior do Algarve até ao final desta semana”, acrescenta o comunicado.

As temperaturas elevadas, explicam os especialistas do IPMA, resultam da “circulação de uma massa de ar muito quente e seca, originária no norte de África, que irá persistir até dia 15 (sexta-feira), com valores de temperatura acima ou muito acima da média, com excepção do litoral”.

Num comunicado enviado esta segunda-feira, o IPMA já tinha alertado que as temperaturas acima dos 40 graus que se esperam para os próximos dias poderão ser acompanhadas de ventos e trovoadas. “Já a partir de amanhã [terça-feira] podemos mesmo estar a contar com temperaturas máximas acima dos 45 graus celsius na região do Vale do Tejo e Alentejo”, afirmou a meteorologista Patrícia Gomes.

As previsões indicavam ainda que a partir de terça-feira espera-se uma intensificação do vento nas terras altas e no Algarve, especialmente no barlavento algarvio. Entre esta segunda e terça-feira, podem ainda ocorrer aguaceiros dispersos no interior e Norte. “Podem ser acompanhados de trovoada. É uma precipitação muito dispersa que pode mesmo não chegar ao solo. A água pode evaporar-se antes de chegar ao solo”, indicou a meteorologista, admitindo que poderão ocorrer fenómenos de rajadas.

“São dois dias de instabilidade atmosférica”, afirmou, antecipando que na terça-feira todo o país seria colocado em aviso laranja pelo IPMA e que, em alguns distritos, seria activado o aviso mais elevado a vermelho [o mais grave].