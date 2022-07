Calor deixa 16 distritos sob aviso vermelho esta semana

IPMA tinha colocado oito distritos sob aviso vermelho na terça-feira, mas alerta estende-se agora a outros tantos nos próximos dias. Esta quarta-feira as regiões debaixo de aviso vermelho pelas altas temperaturas serão 16, apenas com excepção de Faro e Viana do Castelo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso vermelho para oito distritos do país nesta terça-feira, por persistência de tem quente, com o resto do território continental sob aviso laranja, à excepção de Faro. Já esta terça-feira, o IPMA estendeu o aviso vermelho a mais oito distritos.

Portalegre, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Bragança, Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo ficam hoje, 12 de Julho, em alerta máximo até 14 de Julho, de acordo com o IPMA.

Já nesta quarta-feira, todo o continente português ficará sob alerta vermelho pela “persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima”, à excepção de Faro, ainda com aviso amarelo, e Viana do Castelo, que mantém o alerta laranja.

Segundo a previsão do IPMA, Santarém poderá chegar aos 45 graus. Lisboa e Évora terão uma temperatura máxima de 44 ºC. As noites serão tropicais em todo o continente, com temperaturas superiores a 20 ºC.

Na próxima quinta-feira o calor deverá diminuir ligeiramente, ficando todo o litoral a salvo do aviso vermelho. Com máximas de 44 ºC estarão ainda Évora e Castelo Branco.