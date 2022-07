Cerca de 80% do país em risco “excepcional” de incêndio até sexta-feira

A temperatura deve chegar aos 47 graus em alguns pontos do país na quinta-feira e na sexta há 133 concelhos do país em risco máximo.

O tempo deu uma trégua de um dia e a Protecção Civil agradeceu. Esta segunda-feira, os incêndios rurais acalmaram, mas ninguém baixou a guarda. Percebia-se porquê. Bastava consultar as previsões meteorológicas, com temperaturas estimadas de 47 graus em alguns pontos do país para quinta-feira, e os mapas de risco de incêndio no vermelho para perceber que o pior ainda está para vir.