Suspeito de tiroteio em Chicago acusado de sete assassinatos

Depois de um dos feridos no tiroteio em Chicago não ter resistido aos ferimentos das balas, Robert E. Crimo, o suspeito do crime, enfrenta sete acusações de assassinato e pode ser condenado a prisão perpétua. Desconhecem-se, ainda, as acusações perante os quase 40 feridos do ataque.

O suspeito do tiroteio em Chicago durante a comemoração do Dia da Independência dos Estado Unidos foi acusado, nesta quarta-feira, de sete acusações de assassinato, pelas quais pode vir a ser condenado a prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, segundo informam as autoridades norte-americanas, citadas pela Europa Press.

O procurador estadual do condado de Lake, em Illinois, Eric Rinehart, anunciou que pedirá ao juiz responsável pelo caso que prenda o suspeito Robert E. Crimo “enquanto a investigação decorre”, noticiou a rede informativa de transmissão televisiva ABC News.

“Quero enfatizar que haverá mais acusações. Prevemos dezenas de mais acusações com foco em cada uma das vítimas: vítimas com danos psicológicos ou vítimas com lesões físicas”, reforçou Rinehart em declarações a órgãos de comunicação locais.

“Vamos procurar a aplicação da pena máxima contra este criminoso. Não porque queremos qualquer tipo de vingança, mas porque a justiça o exige”, acrescentou o procurador estadual do condado de Lake.

A polícia de Lake County, Illinois, elevou o número de mortos para sete depois do tiroteio que ocorreu na passada segunda-feira em Highland Park.

A presidente da câmara, Nancy Rotering, foi quem confirmou esta sétima vítima, que não resistiu aos ferimentos e que pertencia ao total de 39 feridos distribuídos pelos centros de saúde da zona, segundo a rede de notícias norte-americana CNN.

Já o vice-chefe do Gabinete do Xerife de Lake County, Christopher Covelli, ofereceu declarações aos media locais nas quais relatou alguns detalhes das investigações em andamento, embora tenha enfatizado que a informação é “preliminar”.

“Com base onde nos encontramos, neste momento, na investigação, acreditamos que Crimo planeou este ataque durante várias semanas”, explicou Covelli sobre o suposto autor do tiroteio em Highland Park, durante o desfile do 4 de Julho, dia em que os Estados Unidos da América comemoram o Dia da Independência.

Covelli informou ainda que “não há indícios de que haja o envolvimento de outra pessoa neste ataque, pelo que “todos os indícios” sugerem que Crimo tenha agido de forma totalmente independente. Crimo segue detido enquanto investigadores e funcionários da Procuradoria do Estado analisam as informações no âmbito da investigação do evento, que para além de sete mortos deixou quase quarenta feridos.

De acordo com relatos policiais, apenas dez minutos após o início do desfile, foram ouvidas até 20 disparos de armas de fogo, embora, nesta quarta-feira, as autoridades tenham aumentado o número de tiros disparados contra a multidão até 70.