Tiroteio em desfile de 4 de Julho em Illinois faz pelo menos seis mortos

Seis pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um tiroteio que interrompeu as celebrações do Dia da Independência dos EUA em Highland Park, no Illinois.

Seis pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas após um tiroteio que interrompeu o desfile de 4 de Julho em Highland Park, perto de Chicago, no estado do Illinois, avançou o jornal Chicago Sun-Times.

As celebrações começaram na manhã desta segunda-feira por volta das 10h locais, mas foram suspensas minutos depois. A polícia do estado do Illinois está no local junto das autoridades locais. Foi montado um perímetro de segurança na zona e as pessoas foram aconselhadas a afastar-se e proteger-se.

O hospital de Highland Park comunicou estar a prestar cuidados de emergência a 26 pessoas feridas, enquanto outras cinco foram transferidas para o hospital de Evanston. “A grande maioria sofreu ferimentos causados pelos disparos e os restantes ficaram feridos por causa do caos que se instalou no desfile”, avançaram responsáveis do hospital em comunicado.

Ainda não há informação sobre o atirador, que continua a ser procurado pela polícia.