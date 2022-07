Suspeito de ataque nos EUA usou arma legal e vestiu-se de mulher antes de disparar 70 balas

Robert E. Crimo III, de 21 anos, planeou o ataque em Highland Park durante semanas, afirma a polícia local. As duas espingardas encontradas, uma delas usada para disparar contra a multidão, terão sido compradas legalmente no estado do Illinois.

O atirador, Robert E. Crimo III, conhecido por Bobby, terá planeado o ataque de 4 de Julho em Highland Park durante várias semanas. A espingarda que usou terá sido comprada no Illinois, estado onde vive e onde aconteceu o tiroteio, e, ao que parece, de forma legal. Do ataque resultaram seis mortes.

Após várias horas em fuga, o suspeito foi detido na noite desta segunda-feira, Dia da Independência dos Estados Unidos, quando conduzia o carro da mãe, onde foi encontrada uma segunda espingarda também comprada por si. Está agora em prisão preventiva.

De acordo com a descrição das autoridades locais, Robert, que levava consigo uma espingarda de alta pressão, subiu as escadas de incêndio de um edifício na baixa de Highland Park e, a partir do terraço, disparou mais de 70 balas contra a multidão que assistia ao desfile de celebração do 4 de Julho, nos arredores de Chicago.

Foto Ilustrações de alguém a segurar uma arma num vídeo divulgado por Robert E. Crimo III na Internet REUTERS

Foto REUTERS

Mesmo depois de interrogar o principal suspeito, a polícia diz não ter ainda “qualquer informação que sugira que foi motivado por questões raciais, questões religiosas ou de outro tipo”, explicou aos jornalistas Christopher Covelli, subchefe da polícia de Lake County.

Robert, de 21 anos (e não 22, como anunciado anteriormente pela polícia local), usou roupas femininas para se disfarçar mais facilmente e conseguiu passar despercebido entre a multidão que fugia do local, acrescentou Covelli.

De acordo com o subchefe da polícia, o suspeito ainda não foi formalmente acusado pelo ataque, mas deverão ser divulgadas mais informações sobre a acusação durante esta terça-feira.

No estado do Illinois, é necessária uma licença para porte de armas de fogo. Podem ser dadas a residentes do Illinois, com pelo menos 21 anos e que tenham cumprido uma formação de 16 horas. Segundo a polícia, as duas espingardas encontradas na posse de Robert terão sido compradas naquele estado de forma legal.