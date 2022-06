Sucessor de Tiago Guedes no Teatro Municipal do Porto escolhido em concurso público

Rui Moreira e director artístico cessante apresentaram, “pela primeira vez em toda a sua extensão”, a temporada para 2022/23. Com a dança sempre no centro, mas a abrir mais espaço para a música e as outras artes.

Na sequência da saída de Tiago Guedes, a gestão artística do Teatro Municipal do Porto (TMP) vai ser assegurada através de um modelo de co-direcção, que incluirá Cristina Planas Leitão, que integra já a equipa de programação da instituição portuense e é também responsável pelo Campus Paulo Cunha e Silva, e um novo director para o Departamento de Artes Performativas, que será escolhido num concurso público internacional, a lançar já em Julho. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, no Teatro Rivoli, por Rui Moreira, no final da apresentação da programação do TMP para a temporada 2022/23.