Teatro Municipal do Porto poderá vir a ter uma direcção artística partilhada

É possível que a nova direcção artística do Teatro Municipal do Porto (TMP) venha a ser partilhada entre um nome da actual equipa e uma pessoa externa, portuguesa ou estrangeira, mas ainda não estão definidos os moldes do processo de selecção para a sucessão de Tiago Guedes, disse ao PÚBLICO Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto (CMP) e vereador da Cultura da cidade, no final da conferência de imprensa que esta sexta-feira oficializou a saída do programador e coreógrafo. O director artístico do TMP vai liderar, a partir de Julho, a Maison de la Danse de Lyon, em França, uma das mais importantes instituições da dança contemporânea europeia, e, por inerência, dirigir a Bienal de Dança da mesma cidade, um acontecimento de referência no panorama internacional.