Roteiro pelo clima do Bloco coloca os oceanos no centro da agenda

Bloquistas arrancam com Roteiro pela Justiça Climática com uma passagem pela Conferência dos Oceanos e duas iniciativas legislativas para a protecção do mar.

O Bloco de Esquerda (BE) dá este sábado início a um Roteiro pela Justiça Climática, que parte de Lisboa e passa pelo resto do país até ao final do ano. No âmbito do roteiro, os bloquistas vão participar numa manifestação frente à Conferência dos Oceanos, que este ano decorre entre 27 de Junho e 1 de Julho, em Portugal, a propósito da qual vão entregar duas propostas no Parlamento.