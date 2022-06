O Banco de Fomento ainda vai a tempo de evitar um arranque em falso?

No início da semana, o ministro da Economia disse: “O Banco de Fomento vai ser um sucesso, são as dores de parto, digamos, do nascimento.” Não havia ali qualquer ironia num país com as urgências de obstetrícia em desassossego, mas as razões da esperança de António Costa Silva também só ficaram claras dois dias depois, quando o Governo revelou, através de um comunicado entregue à agência de notícias Lusa, que decidiu mudar a gestão do banco e que escolhera dois ex-quadros do BPI e actualmente na COSEC para liderar o Banco Português de Fomento.