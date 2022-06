PS recua e quer revogar artigo polémico da carta dos direitos da era digital

O PS recuou e quer revogar os pontos polémicos do artigo 6.º da carta dos direitos da era digital, que suscitaram pedidos de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional por parte do Presidente da República e da Provedora de Justiça. O projecto de lei junta-se ao do Chega e ao da Iniciativa Liberal, que vão no mesmo sentido, e que serão debatidos no dia 29 de Junho.