Associação de Alojamento Local: “Problema do acórdão reside mais na incerteza que cria”

Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), diz que a incerteza criada pelo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça “tanto afecta particulares como empresas e mesmo gestores, mesmo de maior dimensão, pois a grande maioria tem AL em fracções isoladas nos prédios”.

O presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda, diz que recebeu poucos pedidos de apoio ligados à sentença do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). O “complicado do acórdão”, diz, “é dar margem a processos que podem resultar em cancelamento de registos de AL sem que haja sequer qualquer indício de problemas”. Em resposta por escrito, o responsável afirma que é “importante que o assunto fosse esclarecido na lei”.